Ўзбекистонлик аёллар асосан неча ёшда она бўлишмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда 664,6 мингта тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
Туғилишлар ота-оналарнинг ёш гуруҳлари кесимида қуйидагича тақсимланган:
Отасининг ёши:
– 25 ёшгача – 74 946 нафар (11,3 %);
– 25-39 ёшдагилар – 542 512 нафар (81,6 %);
– 40 ёш ва ундан катталар – 47 140 нафар (7,1 %).
Онасининг ёши:
– 25 ёшгача – 269 823 нафар (40,6 %);
– 25-39 ёшдагилар – 385 424 нафар (58 %);
– 40 ёш ва ундан катталар – 9 351 нафар (1,4 %).
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида республика бўйича жами 9 738 нафар эгизак чақалоқ туғилган.