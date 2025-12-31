OZ
    Ўзбекистонлик аёллар асосан неча ёшда она бўлишмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда 664,6 мингта тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    она ва чақалоқ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Туғилишлар ота-оналарнинг ёш гуруҳлари кесимида қуйидагича тақсимланган:

    Отасининг ёши:

    – 25 ёшгача – 74 946 нафар (11,3 %);

    – 25-39 ёшдагилар – 542 512 нафар (81,6 %);

    – 40 ёш ва ундан катталар – 47 140 нафар (7,1 %).

    Онасининг ёши:

    – 25 ёшгача – 269 823 нафар (40,6 %);

    – 25-39 ёшдагилар – 385 424 нафар (58 %);

    – 40 ёш ва ундан катталар – 9 351 нафар (1,4 %).

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп чақалоқ туғилганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида республика бўйича жами 9 738 нафар эгизак чақалоқ туғилган.

    Марказий Осиё хабарлари Демография Ўзбекистон
