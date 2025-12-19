OZ
Тренд:
    17:09, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп чақалоқ туғилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда 664,6 мингта тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    чақалоқ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида туғилишлар сони:

    • Самарқанд вилояти – 80 903 та
    • Қашқадарё вилояти – 75 116 та
    • Фарғона вилояти – 74 614 та
    • Сурхондарё вилояти – 61 128 та
    • Андижон вилояти – 60 131 та
    • Наманган вилояти – 57 881 та
    • Тошкент вилояти – 49 007 та
    • Тошкент шаҳри – 47 703 та
    • Хоразм вилояти – 33 011 та
    • Бухоро вилояти – 32 624 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 29 523 та
    • Жиззах вилояти – 28 484 та
    • Навоий вилояти – 18 594 та
    • Сирдарё вилояти – 15 879 та

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп эгизак чақалоқ туғилганлиги ҳақида хабар берган эдик.

