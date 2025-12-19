17:09, 19 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп чақалоқ туғилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда 664,6 мингта тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
Ҳудудлар кесимида туғилишлар сони:
- Самарқанд вилояти – 80 903 та
- Қашқадарё вилояти – 75 116 та
- Фарғона вилояти – 74 614 та
- Сурхондарё вилояти – 61 128 та
- Андижон вилояти – 60 131 та
- Наманган вилояти – 57 881 та
- Тошкент вилояти – 49 007 та
- Тошкент шаҳри – 47 703 та
- Хоразм вилояти – 33 011 та
- Бухоро вилояти – 32 624 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 29 523 та
- Жиззах вилояти – 28 484 та
- Навоий вилояти – 18 594 та
- Сирдарё вилояти – 15 879 та
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп эгизак чақалоқ туғилганлиги ҳақида хабар берган эдик.