Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп эгизак чақалоқ туғилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида республика бўйича жами 9 738 нафар эгизак чақалоқ туғилган.
Ҳудудлар кесимида туғилган эгизак чақалоқлар сони:
— Қорақалпоғистон Р. – 451 та
— Андижон вилояти – 883 та
— Бухоро вилояти – 486 та
— Жиззах вилояти – 410 та
— Қашқадарё вилояти – 1 054 та
— Навоий вилояти – 233 та
— Наманган вилояти – 778 та
— Самарқанд вилояти – 1 197 та
— Сурхондарё вилояти – 856 та
— Сирдарё вилояти – 258 та
— Тошкент вилояти– 686 та
— Фарғона вилояти – 1 172 та
— Хоразм вилояти – 544 та
— Тошкент шаҳри – 730 та
