    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп эгизак чақалоқ туғилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида республика бўйича жами 9 738 нафар эгизак чақалоқ туғилган.

    эгизак
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида туғилган эгизак чақалоқлар сони:

    — Қорақалпоғистон Р. – 451 та

    — Андижон вилояти – 883 та

    — Бухоро вилояти – 486 та

    — Жиззах вилояти – 410 та

    — Қашқадарё вилояти – 1 054 та

    — Навоий вилояти – 233 та

    — Наманган вилояти – 778 та

    — Самарқанд вилояти – 1 197 та

    — Сурхондарё вилояти – 856 та

    — Сирдарё вилояти – 258 та

    — Тошкент вилояти– 686 та

    — Фарғона вилояти – 1 172 та

    — Хоразм вилояти – 544 та

    — Тошкент шаҳри – 730 та

    Марказий Осиё хабарлари Демография Ўзбекистон
    Сўнгги хабарлар
