Ўзбекистонда ҳар 10 минг аҳолига неча нафар шифокор тўғри келади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 10 минг аҳолига 28,6 нафар шифокор тўғри келади.
Ихтисосликлар ва айрим мутахассисликлар бўйича шифокорлар билан аҳолининг таъминланганлик даражаси (ҳар 10 000 аҳолига нисбатан):
- терапевтик ихтисослиги бўйича — 10,8 нафар
- жарроҳлик ихтисослиги бўйича — 3,3 нафар
- акушер-гинекологлар (10 000 аёлга нисбатан) — 3,2 нафар
- педиатрлар (0-14 ёшдаги 10 000 болага нисбатан) — 8,3 нафар
- педиатрлар (0-17 ёшдаги 10 000 болага нисбатан) — 7,1 нафар
- офтальмологлар — 0,5 нафар
- отоларингологлар — 0,6 нафар
- фтизиатрлар — 0,2 нафар
- невропатологлар — 0,9 нафар
- психиатрлар — 0,3 нафар
- дермато-венерологлар — 0,3 нафар
- стоматологлар — 3,3 нафар
- санитария-эпидемиология гуруҳи шифокорлари — 1,4 нафар
- рентгенологлар ва радиологлар — 0,4 нафар
- онкологлар — 0,3 нафар
