    Ўзбекистонда ҳар 10 минг аҳолига неча нафар шифокор тўғри келади

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 10 минг аҳолига 28,6 нафар шифокор тўғри келади.

    шифокор
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ихтисосликлар ва айрим мутахассисликлар бўйича шифокорлар билан аҳолининг таъминланганлик даражаси (ҳар 10 000 аҳолига нисбатан):

    • терапевтик ихтисослиги бўйича — 10,8 нафар
    • жарроҳлик ихтисослиги бўйича — 3,3 нафар
    • акушер-гинекологлар (10 000 аёлга нисбатан) — 3,2 нафар
    • педиатрлар (0-14 ёшдаги 10 000 болага нисбатан) — 8,3 нафар
    • педиатрлар (0-17 ёшдаги 10 000 болага нисбатан) — 7,1 нафар
    • офтальмологлар — 0,5 нафар
    • отоларингологлар — 0,6 нафар
    • фтизиатрлар — 0,2 нафар
    • невропатологлар — 0,9 нафар
    • психиатрлар — 0,3 нафар
    • дермато-венерологлар — 0,3 нафар
    • стоматологлар — 3,3 нафар
    • санитария-эпидемиология гуруҳи шифокорлари — 1,4 нафар
    • рентгенологлар ва радиологлар — 0,4 нафар
    • онкологлар — 0,3 нафар

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон ОТМларида профессор-ўқитувчилар сони 49 мингдан ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Сўнгги хабарлар
