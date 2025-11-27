OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:10, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон ОТМларида профессор-ўқитувчилар сони 49 мингдан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошида Ўзбекистондаги олий таълим ташкилотларида меҳнат фаолиятини амалга ошираётган профессор-ўқитувчи ходимлар сони (ўриндошларсиз) 49,6 минг кишини ташкил этган

    аудитория
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2020/2021 ўқув йили бошига нисбатан 17,5 минг кишига, яъни 54,5 фоизга ошган.

    Профессор-ўқитувчи ходимлар сонида эркаклар 26,7 минг нафарни (53,8 %), аёллар эса 22,9 минг нафарни (46,2 %) ташкил этган.

    Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси — 2,7 минг нафар
    • Андижон вилояти — 3,1 минг нафар
    • Бухоро вилояти — 3,2 минг нафар
    • Жиззах вилояти — 2,1 минг нафар
    • Қашқадарё вилояти — 2,2 минг нафар
    • Навоий вилояти — 1,1 минг нафар
    • Наманган вилояти — 2,3 минг нафар
    • Самарқанд вилояти — 4 минг нафар
    • Сурхондарё вилояти — 2 минг нафар
    • Сирдарё вилояти — 0,7 минг нафар
    • Тошкент вилояти — 2,5 минг нафар
    • Фарғона вилояти — 2,7 минг нафар
    • Хоразм вилояти — 2,1 минг нафар
    • Тошкент шаҳри — 18,9 минг нафар

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда ОТМларнинг кундузги бўлимида ўқиётган талабалар сони 10 йилда 2,7 баробарга ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    ОТМ Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!