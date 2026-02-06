OZ
    Ўзбекистонда ҳар 1 000 кишига қарийб 32 та тадбиркор тўғри келади

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 1 000 кишига 31,7 та тадбиркорлик субъектлари тўғри келади.

    тадбиркорлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу кўрсаткич ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Жиззах вилоятида – 61,0 та;
    • Тошкент шаҳрида – 45,3 та;
    • Хоразм вилоятида – 44,8 та;
    • Сирдарё вилоятида – 37,5 та;
    • Навоий вилоятида – 37,1 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 36,0 та;
    • Бухоро вилоятида – 35,3 та;
    • Андижон вилоятида – 35,2 та;
    • Тошкент вилоятида – 29,3 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси– 27,9 та;
    • Наманган вилоятида – 24,8 та;
    • Самарқанд вилоятида – 23,9 та;
    • Фарғона вилоятида – 22,3 та;
    • Қашқадарё вилоятида 18,6 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, республикада 59,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.

