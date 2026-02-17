Ўзбекистонда эски банкнотлар босқичма-босқич қайтариб олинади
TASHKENT. Kazinform — Марказий банк маълумотларига кўра, 2025 йилда муомаладаги 200 000 сўмлик банкнотлар улуши 23,4 фоиздан 28,5 фоизга ошган, 100 000 сўмлик банкнотлар улуши эса 40,9 фоиздан 36,4 фоизга камайган, деб хабар беради UzA.
Бу ўзгариш асосан эски намунадаги банкнотларни муомаладан чиқариш ва янгиларини жорий қилиш натижасидир.
Банкнотлар умумий сони ҳам ўсган бўлиб, 2025 йилда у 262 млн донага кўпайиб, қарийб 2 млрд 446 млн донага етган.
Муомаладаги нақд пуллар таркибида номинал бўйича нисбатлар 2025 йил якунига келиб қуйидагича шаклланган. Кичик номиналдаги банкнот ва тангалар 1,1 фоиз, ўрта номиналдаги банкнотлар 15,8 фоиз, йирик номиналдаги банкнотлар 83,1 фоизни ташкил этмоқда.
Шунингдек, эски намунадаги банкнотлар босқичма-босқич қайтариб олиниб, улар янгилари билан алмаштирилди. 5 000 сўмлик банкнотлар 25 фоиздан 7 фоизга камайди. 10 000 сўмлик банкнотлар 24 фоиздан 5 фоизга, 50 000 сўмлик банкнотлар – 25 фоиздан 4 фоизга, 100 000 сўмлик банкнотлар 18 фоиздан 3 фоизга камайди.
Бу чоралар муомаладаги банкнотларнинг сифатини ошириш, эски ва иссиқдан таъсирланган банкнотларни босқичма-босқич чиқариб, уларни янги ва барқарор банкнотлар билан алмаштириш мақсадида амалга оширилди.
