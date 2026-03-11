Ўзбекистонда энг кўп чақалоқ туғилган туман-шаҳарлар ТОП-10 талиги
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
2025 йилда энг кўп чақалоқ туғилган туман ва шаҳарлар ТОП–10 талиги қуйидагича:
- Наманган шаҳри – 18 524 та
- Ургут тумани – 16 212 та
- Андижон шаҳри – 14 581 та
- Денов тумани – 12 406 та
- Самарқанд шаҳри – 11 819 та
- Пастдарғом тумани – 9 782 та
- Косон тумани – 9 159 та
- Қамаши тумани – 9 115 та
- Олмазор тумани – 9 035 та
- Асака тумани – 8 266 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда аёллар сони 18 979,0 минг нафарни ташкил этган.