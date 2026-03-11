OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:36, 11 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда энг кўп чақалоқ туғилган туман-шаҳарлар ТОП-10 талиги

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    2025 йилда энг кўп чақалоқ туғилган туман ва шаҳарлар ТОП–10 талиги қуйидагича:

    • Наманган шаҳри – 18 524 та
    • Ургут тумани – 16 212 та
    • Андижон шаҳри – 14 581 та
    • Денов тумани – 12 406 та
    • Самарқанд шаҳри – 11 819 та
    • Пастдарғом тумани – 9 782 та
    • Косон тумани – 9 159 та
    • Қамаши тумани – 9 115 та
    • Олмазор тумани – 9 035 та
    • Асака тумани – 8 266 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда аёллар сони 18 979,0 минг нафарни ташкил этган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!