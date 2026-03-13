    20:08, 13 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистон экспортида қайси ҳудудлар етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг экспорт ҳажми 33,8 млрд АҚШ долларини ташкил этган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида экспорт ҳажми қуйидагича (АҚШ долларида):

    • Тошкент шаҳри – 6,6 млрд доллар
    • Тошкент вилояти – 2,2 млрд доллар
    • Навоий вилояти – 1,4 млрд доллар
    • Андижон вилояти – 1,3 млрд доллар
    • Самарқанд вилояти – 1,2 млрд доллар
    • Фарғона вилояти – 1,1 млрд доллар
    • Наманган вилояти – 722,6 млн доллар
    • Қашқадарё вилояти – 513,5 млн доллар
    • Сурхондарё вилояти – 507,5 млн доллар
    • Хоразм вилояти – 435,7 млн доллар
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 435,2 млн доллар
    • Бухоро вилояти – 414 млн доллар
    • Сирдарё вилояти – 283,1 млн доллар
    • Жиззах вилояти – 272,3 млн доллар

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон 17 та хорижий давлатга қиймати 45,7 млн АҚШ долларига тенг бўлган 309 169 дона телевизор экспорт қилган.

    Бекабат Узаков
