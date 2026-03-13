20:08, 13 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистон экспортида қайси ҳудудлар етакчи
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг экспорт ҳажми 33,8 млрд АҚШ долларини ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида экспорт ҳажми қуйидагича (АҚШ долларида):
- Тошкент шаҳри – 6,6 млрд доллар
- Тошкент вилояти – 2,2 млрд доллар
- Навоий вилояти – 1,4 млрд доллар
- Андижон вилояти – 1,3 млрд доллар
- Самарқанд вилояти – 1,2 млрд доллар
- Фарғона вилояти – 1,1 млрд доллар
- Наманган вилояти – 722,6 млн доллар
- Қашқадарё вилояти – 513,5 млн доллар
- Сурхондарё вилояти – 507,5 млн доллар
- Хоразм вилояти – 435,7 млн доллар
- Қорақалпоғистон Республикаси – 435,2 млн доллар
- Бухоро вилояти – 414 млн доллар
- Сирдарё вилояти – 283,1 млн доллар
- Жиззах вилояти – 272,3 млн доллар
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон 17 та хорижий давлатга қиймати 45,7 млн АҚШ долларига тенг бўлган 309 169 дона телевизор экспорт қилган.