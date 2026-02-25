OZ
Тренд:
    09:20, 25 Февраль 2026

    Ўзбекистон телевизор экспортини 1,6 баробарга оширди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон 17 та хорижий давлатга қиймати 45,7 млн АҚШ долларига тенг бўлган 309 169 дона телевизор экспорт қилган.

    телевизор
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 115,3 минг донага ёки 59,4 фоизга ошган.

    2025 йилда Ўзбекистон энг кўп телевизор етказиб берган давлатлар:

    • Россия – 189 117 дона;
    • Озарбайжон – 56 934 дона;
    • Туркия – 18 684 дона;
    • Арманистон – 17 596 дона;
    • Украина – 8 857 дона;
    • Бошқа давлатлар – 17 981 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида экспорт ҳажми 33,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Теглар:
    Экспорт Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
