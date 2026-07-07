Ўзбекистонда беш эгизак туғилди
ТASHKENT. Кazinform — 6 июль куни Андижон шаҳридаги 2-туғруқхонада беш эгизак туғилди, деб хабар беради Кazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, кеча Андижоннинг "Қайрағочтош" маҳалласида яшовчи Наргиз Бекжонова туғруқхонага ётқизилди ва кесар кесиш (sectio caesarea) операцияси қилинди.
Малакали акушер-гинеколог, неонатолог ва реаниматолог назорати остида туғруқ муваффақиятли ўтди. Чақалоқларнинг учтаси қиз, иккитаси ўғил.
Кейинчалик она ва чақалоқлар Республика ихтисослаштирилган Она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт марказининг Андижон вилоят филиалига ўтказилди.
— Чақалоқлар ва уларнинг оналари ҳозирда соғлиғи яхши. Улар малакали тиббиёт ходимлари назорати остида, — дейилади вазирлик матбуот хизмати баёнотида.
Эслатиб ўтамиз, 3 ойда Ўзбекистонда 4 мингдан ортиқ эгизак чақалоқ туғилди.