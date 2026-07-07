KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда беш эгизак туғилди

    ТASHKENT. Кazinform — 6 июль куни Андижон шаҳридаги 2-туғруқхонада беш эгизак туғилди, деб хабар беради Кazinformнинг Тошкентдаги мухбири.

    беш эгизак
    Фото: Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги

    Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, кеча Андижоннинг "Қайрағочтош" маҳалласида яшовчи Наргиз Бекжонова туғруқхонага ётқизилди ва кесар кесиш (sectio caesarea) операцияси қилинди.

    Малакали акушер-гинеколог, неонатолог ва реаниматолог назорати остида туғруқ муваффақиятли ўтди. Чақалоқларнинг учтаси қиз, иккитаси ўғил.

    Кейинчалик она ва чақалоқлар Республика ихтисослаштирилган Она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт марказининг Андижон вилоят филиалига ўтказилди.

    — Чақалоқлар ва уларнинг оналари ҳозирда соғлиғи яхши. Улар малакали тиббиёт ходимлари назорати остида, — дейилади вазирлик матбуот хизмати баёнотида.

    Эслатиб ўтамиз, 3 ойда Ўзбекистонда 4 мингдан ортиқ эгизак чақалоқ туғилди.

    Марказий Осиё хабарлари Демография Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф