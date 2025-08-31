13:25, 31 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда ананас импорти қарийб 2 баробарга ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонга 7 та хорижий мамлакатлардан қиймати 1,6 млн АҚШ долларига тенг бўлган 4,6 минг тонна ананас импорт қилинган.
Ананас импорти ҳажми 2024 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2,2 минг тоннага ошган.
2025 йилнинг 7 ойида Ўзбекистонга энг кўп ананас етказиб берган давлатлар:
- Хитой – 4,5 минг тонна;
- Қозоғистон – 92 тонна;
- Нидерландия – 16 тонна;
- Мексика – 5 тонна;
- Бошқа давлатлар – 3 тонна.
