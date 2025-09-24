OZ
    Ўзбекистонда 8 ойда 770,3 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь - август ойларида 770,3 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.

    бензин
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    2025 йилнинг январь - август ойларида айрим турдаги саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми:

    • Кўмир – 4,7 млн тонна
    •  Нефть – 434,5 минг тонна
    • —Табиий газ – 28,9 млрд куб.м
    •  Газ конденсати – 760,5 минг тонна
    •  Юк автомобиллари – 2 714 дона
    •  Автомобиль двигателлари – 150 254 дона
    •  Енгил автомобиллар (махсус енгил автомобиллардан ташқари) – 248 416 дона

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ  Ўзбекистонда кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш ҳажми 9,9 % га ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқариш ҳажми 31,5 тоннага ошган.

