18:10, 24 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 8 ойда 29,9 мингта Tracker ишлаб чиқарилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-август ойларида турли русумдаги 284 352 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 23,9 минг донага ёки 9,2 % га ошган.
Улар русумлар бўйича қуйидагича:
- Cobalt – 99 013 дона;
- Damas – 57 882 дона;
- Tracker – 29 930 дона;
- Onix – 20 241 дона;
- KIA – 17 166 дона;
- Chery – 5 909 дона;
- Haval – 5 303 дона;
- BYD – 12 930 дона;
- Tank 500 – 42 дона;
- Maxсус енгил автомобиллар - 35 936 дона.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш ҳажми 9,9 % га ошгани ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, Ўзбекистонда бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқариш ҳажми 31,5 тоннага ошган.