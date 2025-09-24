OZ
Тренд:
    18:10, 24 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 8 ойда 29,9 мингта Tracker ишлаб чиқарилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-август ойларида турли русумдаги 284 352 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    Tracker
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 23,9 минг донага ёки 9,2 % га ошган.

    Улар русумлар бўйича қуйидагича:

    • Cobalt – 99 013 дона;
    • Damas – 57 882 дона;
    • Tracker – 29 930 дона;
    • Onix – 20 241 дона;
    • KIA – 17 166 дона;
    • Chery – 5 909 дона;
    • Haval – 5 303 дона;
    • BYD – 12 930 дона;
    • Tank 500 – 42 дона;
    • Maxсус енгил автомобиллар - 35 936 дона.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш ҳажми 9,9 % га ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқариш ҳажми 31,5 тоннага ошган.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
