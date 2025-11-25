OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 6,5 млн тонна кўмир қазиб олинди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 6,5 млн тонна кўмир қазиб олинган.

    кўмир
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,2 млн тоннага ошган.

    Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:

    • Автомобиль бензини – 974,7 минг тонна
    • Дизель – 978,1 минг тонна
    • Нефть – 547,3 минг тонна
    • Табиий газ – 35,5 млрд куб.м
    • Газ конденсати – 930,9 минг тонна
    • Автомобиль двигателлари – 200 679 дона
    • Юк автомобиллари – 3 573 дона
    • Енгил автомобиллар – 370 000 дона

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда ярим дудланган ва дудланган колбаса ишлаб чиқариш ҳажми ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Кўмир Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!