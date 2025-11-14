20:15, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 465,9 мингта корхона фаолият юритмоқда
ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда 465,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.
Шундан 395,8 мингтаси ёки 84,9 фоизи кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келади.
Фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони бўйича ТОП-5 ҳудуд:
- Тошкент шаҳри – 106 944 та;
- Тошкент вилояти – 45 197 та;
- Самарқанд вилояти – 40 147 та;
- Фарғона вилояти – 37 466 та;
- Қашқадарё вилояти – 29 835 та.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.
Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.
Ўзбекистон ЖСТга кириш йўлида Европа Иттифоқи билан музокараларни якунлади.
Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.