    Ўзбекистонда 465,9 мингта корхона фаолият юритмоқда

    ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда 465,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    корхоналар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан 395,8 мингтаси ёки 84,9 фоизи кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келади.

    Фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони бўйича ТОП-5 ҳудуд:

    • Тошкент шаҳри – 106 944 та;
    • Тошкент вилояти – 45 197 та;
    • Самарқанд вилояти – 40 147 та;
    • Фарғона вилояти – 37 466 та;
    • Қашқадарё вилояти – 29 835 та.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

