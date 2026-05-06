Ўзбекистонда 2026 йилнинг I чорагида 313,2 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-март ойларида 313,2 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.
Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:
- Кўмир – 1,1 млн тонна;
- Нефть – 157,3 минг тонна;
- Дизель – 280,9 минг тонна;
- Табиий газ – 9,6 млрд куб.м;
- Газ конденсати – 242,3 минг тонна;
- Автомобиль двигателлари – 58 минг дона.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 204,4 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.