Ўзбекистонда 2000 йилдан кейин темир йўл транспорти йўловчилари сони қандай ўзгарди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил давомида темир йўл транспортида 10,5 млн йўловчи ташилган.
Бу кўрсаткич 2000 йилга нисбатан қарийб 4,1 млн йўловчига камайган.
Ушбу кўрсаткич йиллар кесимида қуйидагича:
- 2000 йил — 14,6 млн нафар;
- 2005 йил — 15,1 млн нафар;
- 2010 йил — 14,5 млн нафар;
- 2015 йил — 20,1 млн нафар;
- 2020 йил — 6,2 млн нафар;
- 2021 йил — 7,9 млн нафар;
- 2022 йил — 9 млн нафар;
- 2023 йил — 9,6 млн нафар;
- 2024 йил — 9,8 млн нафар;
- 2025 йил — 10,5 млн нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда метрополитен орқали жами 286,8 млн нафар йўловчи ташилган.