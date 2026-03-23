OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:20, 23 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 2000 йилдан кейин темир йўл транспорти йўловчилари сони қандай ўзгарди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил давомида темир йўл транспортида 10,5 млн йўловчи ташилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2000 йилга нисбатан қарийб 4,1 млн йўловчига камайган.

    Ушбу кўрсаткич йиллар кесимида қуйидагича:

    • 2000 йил — 14,6 млн нафар;
    • 2005 йил — 15,1 млн нафар;
    • 2010 йил — 14,5 млн нафар;
    • 2015 йил — 20,1 млн нафар;
    • 2020 йил — 6,2 млн нафар;
    • 2021 йил — 7,9 млн нафар;
    • 2022 йил — 9 млн нафар;
    • 2023 йил — 9,6 млн нафар;
    • 2024 йил — 9,8 млн нафар;
    • 2025 йил — 10,5 млн нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда метрополитен орқали жами 286,8 млн нафар йўловчи ташилган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!