    16:08, 26 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 1 йилда 69,1 мингта хонадон фойдаланишга топширилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда жами 69,1 мингта хонадон фойдаланишга топширилган.

    қурилиш
    Фото: Миллий статисьтика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 2,4 мингтага ошган.

    Ҳудудлар кесимида фойдаланишга топширилган хонадонлар сони қуйидагича:

    • Наманган вилояти — 10,8 мингта;
    • Тошкент вилояти — 6,7 мингта;
    • Сурхондарё вилояти — 6,1 мингта;
    • Фарғона вилояти — 5,9 мингта;
    • Хоразм вилояти — 5,9 мингта;
    • Тошкент шаҳри — 5,9 мингта;
    • Бухоро вилояти — 5,6 мингта;
    • Андижон вилояти — 4,8 мингта;
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 4,6 мингта;
    • Қашқадарё вилояти — 4,1 мингта;
    • Самарқанд вилояти — 3,5 мингта;
    • Жиззах вилояти — 2 мингта;
    • Навоий вилояти — 2 мингта;
    • Сирдарё вилояти — 0,6 мингта.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил давомида темир йўл транспортида 10,5 млн йўловчи ташилган.

    Бекабат Узаков
