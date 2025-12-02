OZ
    16:38, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон ва Хитой келаси йили биргаликда коинотга сунъий йўлдош учиради

    TASHKENT. Kazinform — 2026 йилда Ўзбекистон ва Хитой Ерни масофадан туриб зондлаш учун коинотга сунъий йўлдош учиришни режалаштирмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Келер жылы Өзбекстан мен Қытай бірлесіп, ғарышқа спутник ұшырады
    Фото: Uzcosmos

    Тегишли меморандум Ўзбекистон космик агентлиги ва Хитойнинг «STAR.VISION» компанияси вакиллари томонидан имзоланди. 2028 йилда Самарқандда бўлиб ўтадиган Халқаро астронавтика конгресси шарафига сунъий йўлдош "Samarqand-2028" деб номланади.

    Келишувга кўра, Ерни масофадан зондлаш сунъий йўлдоши учун сунъий интеллект модули Ўзбекистон космик агентлиги мутахассислари томонидан ишлаб чиқарилади. Сунъий йўлдош ҳаво сифати, ҳосилдорлик ва ўрмон ҳудудларидаги вазиятни кузатиш имконини беради. Кейин сунъий йўлдош ёрдамида олинган тасвирлар агентлик томонидан таҳлил қилинади ва маълумотлар масъул бўлимларга юборилади.

    Эслатиб ўтамиз, келаси йили Ўзбекистон Туркий давлатлар ташкилотига аъзо давлатлар билан биргаликда космосга сунъий йўлдош учиришни режалаштирмоқда.

    Ўтган йили Ўзбекистон космосни ўрганишга қаратилган халқаро шартномага қўшилди.

    Аввал хабар қилинганидек, Қозоғистон ва Ўзбекистон космик соҳада ҳамкорликни мустаҳкамлаш ниятида.

    Муаллиф: Алихан Асқар

