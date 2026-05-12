Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасидаги савдо келишувлари 1,5 миллиард доллардан ошди
ASTANA. Kazinform — Кобулда бўлиб ўтган бизнес-форум давомида Ўзбекистон ва Афғонистон умумий қиймати 112 миллион долларга тенг 13 та савдо шартномасини имзоладилар.
Бу ҳақда Афғонистон Саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Конференцияда икки мамлакат расмийлари, тадбиркорлари ва бизнес ҳамжамиятлари иштирок этди.
Келишув ҳамкорликнинг 13 та соҳасини, жумладан, ун, цемент, нефть маҳсулотлари, макарон, янги мева ва сабзавотларни етказиб беришни қамраб олади.
Келишувлар Покистон билан чегарадаги кескинлик ва Яқин Шарқдаги беқарорлик туфайли Афғонистон дуч келаётган савдо ва транзит муаммоларининг кучайиши фонида имзоланди.
Афғонистон Саноат ва савдо вазири Нуриддин Азизининг сўзларига кўра, Кобул ва Тошкент ўртасидаги иқтисодий муносабатлар сўнгги ойларда сезиларли даражада мустаҳкамланган.
Унинг сўзларига кўра, Афғонистон томони минтақавий савдо алоқаларини мустаҳкамлаш ва инвесторлар учун қулай шароитлар яратиш устида иш олиб боряпти.
Форум иштирокчилари Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасида тузилган келишувларнинг умумий қиймати 1,5 миллиард доллардан ошганини маълум қилдилар.