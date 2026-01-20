OZ
Тренд:
    16:10, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистон терма жамоаси ФИФА рейтингида 52-ўринда

    TASHKENT. Kazinform — ФИФА томонидан миллий терма жамоаларнинг янгиланган рейтинги эълон қилинди, деб хабар беради Sports.uz.

    футбол
    Фото: Мақсат Шағирбаев/ Kazinform

    Унга кўра, айни пайтда Испания терма жамоаси дунёнинг энг кучли жамоаси сифатида рейтингда биринчи ўринни эгаллаб турибди. Иккинчи поғонада Аргентина жойлашган бўлса, Франция учинчи ўринни банд этган.

    Шунингдек, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ушбу рейтингда 52-поғонадан ўрин олди.

    Маълумот учун, “Оқ бўрилар” Осиё қитъаси терма жамоалари орасида 5-ўринда қайд этилган. Фабио Каннаваро шогирдлари 22 январдан 2 февралга қадар Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўқув-машғулот йиғинида иштирок этади. Йиғинга асосан маҳаллий ва ёш футболчилар жалб этилади.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Канада билан ўртоқлик учрашуви ўтказади.

    Теглар:
    Футбол FIFA Спорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
