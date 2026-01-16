19:10, 16 Январь 2026 | GMT +5
Футбол: Ўзбекистон Канада билан ўртоқлик учрашуви ўтказади
TASHKENT. Kazinform — Океан ортидаги уч мамлакатда футбол бўйича ўтадиган Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўраётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси Канада билан ўртоқлик учрашувида майдонга тушади, деб хабар беради UzA.
Бу ҳақда хабар берган Канада футбол ассоциацияси мазкур ўйин жорий йилнинг 1 июнь куни ўтказилишини эълон қилди.
Канада-Ўзбекистон футбол жамоалари ўртасидаги қарама-қаршилик Эдмонтондаги "Commonwealth" (Ҳамдўстлик) стадионида ўтказилиш режалаштирилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади. Турнирда илк бор 48 та терма жамоа қатнашади. Ўзбекистон миллий жамоаси ўз тарихида биринчи марта жаҳон чемпионатида иштирок этади.