    Ўзбекистон Саудия Арабистонидан 245 тонна хурмо импорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонга 17 та давлатдан қиймати 9 млн АҚШ долларига тенг бўлган 12,6 минг тонна хурмо импорт қилинган.

    хурмо
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Хурмо импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 4,9 минг тоннага ошган.

    Жорий йилнинг 7 ойида Ўзбекистонга энг кўп хурмо етказиб берган давлатлар:

    — Эрон – 9,8 минг тонна

    — Тунис – 810 тонна

    — Туркия – 396 тонна

    — Саудия Арабистони – 245 тонна

    — Қозоғистон – 230 тонна

    — Озарбайжон – 224 тонна

    — БАА – 196 тонна

    — Бошқа давлатлар – 624 тонна

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Қозоғистондан 187 тонна апельсин импорт қилди.

    Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектлари сони 9,6 % га ошди.

    Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 17 та давлатга қиймати 51 млн AҚШ долларига тенг бўлган 25,2 минг тонна гилос экспорт қилган.

