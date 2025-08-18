OZ
    18:49, 18 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон Қозоғистондан 187 тонна апельсин импорт қилди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июль ойларида Ўзбекистонга 10 та хорижий мамлакатдан қиймати 7,5 млн долларга тенг бўлган 17,4 минг тонна апельсин импорт қилинган.

    апельсин
    Фото: Kazinform

    2025 йилнинг 7 ойида Ўзбекистон энг кўп апельсин импорт қилган давлатлар:

    Эрон – 11,6 минг тонна

    Миср – 2,6 минг тонна

    Хитой – 2,1 минг тонна

    Туркия – 453 тонна

    ЖАР – 340 тонна

    Қозоғистон – 187 тонна

    Бошқа давлатлар – 149 тонна

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда узум етиштириш ҳажми 7,8 % га ошгани ҳақида хабар бергандик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
