11:20, 17 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда узум етиштириш ҳажми 7,8 % га ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 56,3 минг тонна узум етиштирилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,8 % га ўсган.
Хўжалик тоифалари бўйича уларнинг ҳажми қуйидагича:
- фермер хўжаликларида – 31 минг тонна
- деҳқон ва томорқа хўжаликларида – 24,4 минг тонна
- қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларда – 0,9 минг тонна.
