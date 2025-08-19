17:07, 19 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 51 млн долларлик гилос экспорт қилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 17 та давлатга қиймати 51 млн AҚШ долларига тенг бўлган 25,2 минг тонна гилос экспорт қилган.
2025 йилнинг 7 ойида Ўзбекистон энг кўп гилос етказиб берган давлатлар:
- Россия – 18,2 минг тонна
- Қозоғистон – 3,6 минг тонна
- Қирғиз Р. – 2,7 минг тонна
- Беларусь – 232 тонна
- Ироқ – 127 тонна
- БАА – 126 тонна
- Латвия – 34 тонна
- Бошқа давлатлар – 93 тонна.
