16:37, 26 Июнь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон мобиль интернет тезлиги рейтингида юқорига кўтарилди
2025 йил май ойида Ўзбекистон Speedtest Global Index мобиль интернет тезлиги рейтингида 71-ўринни эгаллади, деб ёзади repost.uz.
Апрель ойига нисбатан Ўзбекистон бир поғонага кўтарилди, мобиль интернет тезлиги 55,34 Мбит/с деб баҳоланди.
Ўз навбатида, Ўзбекистон симли интернет тезлиги бўйича 72-ўринни эгаллади (бир ой олдин у 76-ўринни эгаллаган эди). Ўртача тезлик 87,23 Мбит/с.
Энг тез мобиль интернет БААда - 539,84 Мбит/с. Симли интернет тезлиги бўйича Сингапур етакчи – 372,02 Мбит/с.