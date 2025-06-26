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    16:37, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон мобиль интернет тезлиги рейтингида юқорига кўтарилди

    2025 йил май ойида Ўзбекистон Speedtest Global Index мобиль интернет тезлиги рейтингида 71-ўринни эгаллади, деб ёзади repost.uz.

    интернет, связь, IT, технологии
    Фото: freepik.com

    Апрель ойига нисбатан Ўзбекистон бир поғонага кўтарилди, мобиль интернет тезлиги 55,34 Мбит/с деб баҳоланди.

    Ўз навбатида, Ўзбекистон симли интернет тезлиги бўйича 72-ўринни эгаллади (бир ой олдин у 76-ўринни эгаллаган эди). Ўртача тезлик 87,23 Мбит/с.

    Энг тез мобиль интернет БААда - 539,84 Мбит/с. Симли интернет тезлиги бўйича Сингапур етакчи – 372,02 Мбит/с.

    Теглар:
    Интернет Статистика Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
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