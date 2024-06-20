OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    21:43, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Ўзбекистон интернет тезлиги рейтингида бир поғона пастлади

    скорость интернета
    Фото: pixabay

    TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон SpeedTest Global Index мобиль интернет тезлиги рейтингида бир поғонага тушиб кетди ва 89-ўринни эгаллади, деб хабар беради Каzinform агентлигининг Тошкентдаги мухбири Алихан Асқар.

    Рейтинг тузувчиларнинг маълумотларига кўра, Ўзбекистонда интернет тезлиги ўртача 29,50 Мбит/с ни ташкил қилади.

    SpeedTest Global Index рейтингига кўра, МДҲ давлатлари орасида энг тез интернет Қозоғистонда (64-ўрин). Ундан кейинги ўринларда Қирғизистон (74-ўрин), Россия – 105, Тожикистон эса 143-ўринга тушиб кетди.

    Теглар:
    Ахборот технологиялари Технологиялар Ўзбекистон Интернет МДҲ
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!