21:43, 20 Июнь 2024 | GMT +6
Ўзбекистон интернет тезлиги рейтингида бир поғона пастлади
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон SpeedTest Global Index мобиль интернет тезлиги рейтингида бир поғонага тушиб кетди ва 89-ўринни эгаллади, деб хабар беради Каzinform агентлигининг Тошкентдаги мухбири Алихан Асқар.
Рейтинг тузувчиларнинг маълумотларига кўра, Ўзбекистонда интернет тезлиги ўртача 29,50 Мбит/с ни ташкил қилади.
SpeedTest Global Index рейтингига кўра, МДҲ давлатлари орасида энг тез интернет Қозоғистонда (64-ўрин). Ундан кейинги ўринларда Қирғизистон (74-ўрин), Россия – 105, Тожикистон эса 143-ўринга тушиб кетди.