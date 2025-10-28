OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:10, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон хорижга 1,5 млрд долларлик мева-сабзавотлар экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистондан хорижга қиймати қарийб 1,5 млрд АҚШ долларига тенг бўлган 1,6 млн тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.

    экспорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 111,5 минг тонна ёки 7,5 фоизга ошиб, жами экспортдаги улуши 5,5 % ни ташкил этди.

    Уларнинг таркиби қуйидагича:

    • мева ва резаворлар – 456,1 минг тонна;
    • сабзавотлар – 504,4 минг тонна;
    • тарвуз-қовун – 229,2 минг тонна;
    • ерёнғоқ ва ёнғоқлар – 17,7 минг тонна;
    • мош – 36,4 минг тонна;
    • бошқалар – 362,5 минг тонна.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Теглар:
    Экспорт Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!