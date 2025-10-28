17:10, 28 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон хорижга 1,5 млрд долларлик мева-сабзавотлар экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистондан хорижга қиймати қарийб 1,5 млрд АҚШ долларига тенг бўлган 1,6 млн тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.
Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 111,5 минг тонна ёки 7,5 фоизга ошиб, жами экспортдаги улуши 5,5 % ни ташкил этди.
Уларнинг таркиби қуйидагича:
- мева ва резаворлар – 456,1 минг тонна;
- сабзавотлар – 504,4 минг тонна;
- тарвуз-қовун – 229,2 минг тонна;
- ерёнғоқ ва ёнғоқлар – 17,7 минг тонна;
- мош – 36,4 минг тонна;
- бошқалар – 362,5 минг тонна.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.
