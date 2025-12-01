OZ
Тренд:
    15:11, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон энг кўп қайси давлатлардан маҳсулот сотиб олмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-октябрь ойларида Ўзбекистоннинг импорти ҳажми 37,5 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    импорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 16,9 % га ўсган.

    Мазкур даврда Ўзбекистон 177 та давлатдан товар ва хизматлар импортини амалга оширди.

    2025 йилнинг 10 ойида Ўзбекистон импортидаги ТОП-10 давлатлар (АҚШ долларида):

    •  Хитой – 11,5 млрд
    •  Россия – 7 млрд
    •  Қозоғистон – 2,7 млрд
    •  Туркия – 1,5 млрд
    •  Корея Республикаси – 1,4 млрд
    •  Германия – 953,9 млн
    •  Ҳиндистон – 941,7 млн
    •  Туркманистон – 753,2 млн
    •  Беларусь – 632,5 млн
    •  АҚШ – 614,4 млн
    •  Бошқа давлатлар – 9,6 млрд

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонга асосан қайси маҳсулотлар импорт қилинаётгани ҳақида хабар берган эдик.

