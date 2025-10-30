OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон 9 ойда 1,9 млрд долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–сентябрь ойларида 1,9 млрд АҚШ долларилик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилинган.

    тўқимачилик маҳсулотлари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу кўрсаткич умумий экспортнинг 6,9 % ини ташкил этган.

    Экспорт қилинган тўқимачилик маҳсулотлари таркиби қуйидагича:

    • Тайёр тўқимачилик маҳсулотлари - 51 %
    • Ип-калава - 29 %
    • Трикотаж мато - 11 %
    • Газламалар - 6 %
    • Пайпоқ маҳсулотлари - 2 %
    • Гиламлар- 1 %

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Теглар:
    Экспорт Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!