09:08, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 9 ойда 1,9 млрд долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–сентябрь ойларида 1,9 млрд АҚШ долларилик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилинган.
Ушбу кўрсаткич умумий экспортнинг 6,9 % ини ташкил этган.
Экспорт қилинган тўқимачилик маҳсулотлари таркиби қуйидагича:
- Тайёр тўқимачилик маҳсулотлари - 51 %
- Ип-калава - 29 %
- Трикотаж мато - 11 %
- Газламалар - 6 %
- Пайпоқ маҳсулотлари - 2 %
- Гиламлар- 1 %
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.
Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.