    Ўзбекистон 66 та давлатдан 330 млн долларлик қоғоз ва картон импорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 66 та хорижий давлатдан қиймати қарийб 330 млн АҚШ долларига тенг бўлган 252,7 минг тонна қоғоз ва картон импорт қилинган.

    қозоз
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 48,9 минг тоннага ошган.

    2025 йилнинг 10 ойида Ўзбекистонга энг кўп қоғоз ва картон етказиб берган давлатлар:

    • Россия – 112,2 минг тонна;
    • Хитой – 91,9 минг тонна;
    • Германия – 10,1 минг тонна;
    • Беларусь – 8 минг тонна;
    • Финляндия – 6,2 минг тонна;
    • Бошқа давлатлар – 24,2 минг тонна.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонга асосан қайси маҳсулотлар импорт қилинаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
