Ўзбекистон 2030 йилга бориб IT-хизматлар экспортини $5 млрдга етказади
TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатда IT-хизматлар экспортини ривожлантириш режалари билан танишди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Тошкентдаги мухбири.
Йиғилишда хабар қилинганидек, 2030 йилга қадар Ўзбекистон IT-хизматлар экспортини 5 млрд долларга етказиш ва соҳага 2 млрд доллар инвестиция жалб этишни режалаштирган.
Мазкур соҳани ривожлантириш мақсадида Talent Hub дастурини ишга тушириш таклиф этилди. Ушбу лойиҳа хорижий мутахассислар ва инвесторларга корхонани онлайн рўйхатдан ўтказиш, банк ҳисоб рақамини очиш ҳамда халқаро банк картасини расмийлаштириш имконини беради.
Шунингдек, IT Park резиденти ҳисобланган компаниялар ходимлари учун солиқ имтиёзларини 2040 йилгача узайтириш, IT Visa ва Zero Risk дастурларини кенгайтириш таклиф этилди.
IT-хизматларни экспорт қилувчи корхоналар учун қўшимча қўллаб-қувватлаш чоралари ҳам кўриб чиқилади. Улар қаторига иш ҳақи тўлаш харажатларининг бир қисмини қоплаш ва халқаро сертификат олиш учун сарфланган маблағларни қайтариш киради.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг уч ойида Қозоғистондан Ўзбекистонга йўналтирилган пул ўтказмалари 155 млн доллардан ошгани ҳақида хабар бергандик.
Шу билан бирга, 2026 йилда Ўзбекистон ҳукумати зарар кўраётган корхоналарни қўллаб-қувватлаш учун 50 млн доллар йўналтиради.
Аввал хабар берганимиздек, Ўзбекистон 2030 йилга қадар яширин иқтисодиёт ҳажмини икки баробар қисқартиришни мақсад қилгани ҳақида хабар берган эдик.