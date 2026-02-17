Ўзбекистон 2028 йилда «Mirzo Ulug’bek» сунъий йўлдошини космосга учиришни режалаштирмоқда
ТASHKENT. Кazinform — Ўзбекистон 2028 йилда илмий тадқиқотлар учун ўзининг биринчи маҳаллий сунъий йўлдоши «Mirzo Ulug’bek»ни космосга учиришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев раислигида бўлиб ўтган йиғилишда маълум қилинди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Сўнгги 5 йил ичида Ўзбекистонда масофавий зондлаш маълумотларига талаб уч баравар ошди. Бугунги кунда ўндан ортиқ давлат органлари космик мониторинг тизимлари билан ишламоқда.
— Энг муҳими, космосдан олинган маълумотлар ёрдамида биз янги иқтисодий имкониятларни аниқлаймиз ва уларни ҳақиқий даромад манбаига айлантирамиз. Бу давлат ресурсларини бошқариш механизмлари ва маданияти ўзгараётганидан далолат беради, — деди Шавкат Мирзиёев.
Бундан ташқари, йиғилишда илмий тадқиқотлар учун биринчи миллий сунъий йўлдошни қуриш лойиҳаси муҳокама қилинди. Шунга кўра, Ўзбекистон президентидан ушбу соҳада мутахассисларни тайёрлаш, муҳандислар жамоасини тузиш ва 2028 йилда «Mirzo Ulug’bek» сунъий йўлдошини космосга учириш сўралди.
Бундан ташқари, Шавкат Мирзиёев биринчи ўзбек космонавтини тайёрлаш ва уни космосга учириш бўйича ишларга тўхталиб, бу стратегик вазифа эканлигини таъкидлади.
— Бу шунчаки рамзий ташаббус эмас, балки мамлакатимизнинг илмий салоҳиятини оширишга қаратилган, — деди Ўзбекистон раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Халқаро космос шартномасига қўшилди.