    Ўзбекистон 16 та давлатга 6,9 млн долларлик қалампир экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида Ўзбекистон 16 та хорижий давлатга қиймати 6,9 млн АҚШ долларига тенг бўлган 8,8 минг тонна қалампир экспорт қилган.

    қалампир
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ўзбекистон 8 ойда энг кўп қалампир экспорт қилган давлатлар:

    • Қозоғистон – 4,7 минг тонна;
    • Қирғиз Р. – 1,9 минг тонна;
    • Испания – 1,1 минг тонна;
    • Россия — 0,4 минг тонна;
    • Бошқа давлатлар — 0,7 минг тонна.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш ҳажми 9,9 % га ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқариш ҳажми 31,5 тоннага ошган.

    Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи савдо соҳасида фаолият юритмоқда.

