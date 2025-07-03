16:52, 03 Июль 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 158,5 млн долларлик ловия экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-май ойларида хорижга қиймати 158,5 млн АҚШ долларига тенг бўлган 39 022 тонна ловия экспорт қилган.
Ўзбекистон 2025 йилнинг 5 ойида энг кўп ловия экспорт қилган давлатлар:
Покистон – 13 122 тонна
Афғонистон – 10 806 тонна
Эрон – 8 131 тонна
Грузия – 2 715 тонна
Туркия – 1 149 тонна
Бошқа давлатлар – 3 099 тоннани ташкил этган.