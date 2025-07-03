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    16:52, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон 158,5 млн долларлик ловия экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-май ойларида хорижга қиймати 158,5 млн АҚШ долларига тенг бўлган 39 022 тонна ловия экспорт қилган.

    Ўзбекистон 158,5 млн долларлик ловия экспорт қилган
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ўзбекистон 2025 йилнинг 5 ойида энг кўп ловия экспорт қилган давлатлар:

    Покистон – 13 122 тонна

    Афғонистон – 10 806 тонна

    Эрон – 8 131 тонна

    Грузия – 2 715 тонна

    Туркия – 1 149 тонна

    Бошқа давлатлар – 3 099 тоннани ташкил этган.

    Теглар:
    Экспорт Марказий Осиё Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
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