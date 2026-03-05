OZ
    11:10, 05 Март 2026

    Ўзбекистонда 1 ойда 110,6 минг тонна бензин ишлаб чиқарилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь ойида 110,6 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.

    бензин
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:

    • Кўмир – 0,4 млн тонна;
    • Дизель – 81 минг тонна;
    • Нефть – 54,1 минг тонна;
    • Табиий газ – 3,7 млрд куб.м;
    • Газ конденсати – 83,4 минг тонна;
    • Автомобиль двигателлари – 10,2 минг дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь ойида турли русумдаги 22 099 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
