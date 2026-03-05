11:10, 05 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 1 ойда 110,6 минг тонна бензин ишлаб чиқарилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь ойида 110,6 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.
Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:
- Кўмир – 0,4 млн тонна;
- Дизель – 81 минг тонна;
- Нефть – 54,1 минг тонна;
- Табиий газ – 3,7 млрд куб.м;
- Газ конденсати – 83,4 минг тонна;
- Автомобиль двигателлари – 10,2 минг дона.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь ойида турли русумдаги 22 099 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.