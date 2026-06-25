Ўзбек миллий рақси Гиннесс рекордлар китобига киритилди
ASTANA. Kazinform - Ўзбекларнинг машҳур «Андижон полькаси» рақси миллий рақснинг энг оммавий ижроси бўйича жаҳон рекордини ўрнатиб, Гиннесс рекордлар китобига киритилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Андижон шаҳри 2026 йил учун Туркий дунёнинг маданий пойтахти деб эълон қилинган.
Шу муносабат билан Андижондаги «Бобур Арена» стадионида кенг кўламли маданий дастур ташкил этилди. Унда бир вақтнинг ўзида қарийб 20 минг нафар ижрочи иштирок этди.
Жаҳон рекордини тасдиқловчи расмий сертификат Андижон вилояти ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмоновга топширилди.
Андижон вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати маълумотига кўра, вилоят раҳбари ушбу юксак эътироф нафақат андижонликлар, балки бутун ўзбек халқининг бой номоддий маданий меросига берилган халқаро баҳо эканини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда ўтказилган гуллар фестивали ҳам Гиннесс рекордлар китобига киритилган эди.