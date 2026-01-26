Ўйиндаги тартибсизлик: Германияда 60 дан ортиқ полиция ходими жароҳат олди
АSTANА. Kazinform — Иккинчи лиганинг «Магдебург» ва Дрезденнинг «Динамо» клублари ўртасидаги футбол ўйини давомида оммавий тартибсизлик содир бўлиб, натижада 64 нафар полиция ходими жароҳат олди, деб хабар беради DW.
Саксония-Анхальт Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, 17 нафар ходим оғир жароҳат олиб, касалхонага ётқизилган. Ҳодиса биринчи бўлим якунланишига оз вақт қолганда, маҳаллий мухлислар меҳмон мухлислар ўтирган секторга ўтишга уринган пайтда бошланган. Полиция тартибсизликни тўхтатишга ҳаракат қилган бўлса-да, вазият тўқнашувга айланди.
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларига мушаклар, тошлар ва металл тўсиқлар, канализация қопқоқлари ва тошлар отилди. Икки жамоа мухлислари мушаклар отиб, ўйин вақтинча тўхтатилишига сабаб бўлди.
Стадиондаги тартибсизликдан ташқари, шаҳарнинг барча ҳудудида ўғирлик ва мулкий зарар ҳақида хабар берилди. Полиция бошлиғи Тамара Зишан тартибсизликни қаттиқ қоралаб, махсус ишчи гуруҳ терговни бошлаганини эълон қилди. Полицейлар иттифоқи ҳам мухлисларнинг ҳаракатини танқид қилиб, бундай ҳаракатнинг футболни қўллаб-қувватлашга ҳеч қандай алоқаси йўқлигини таъкидлади.
Стадионда тахминан 28 000 томошабин бўлиб, юзлаб полиция ходимлари, жумладан Германиянинг бошқа ҳудудларидан келган кучлар хавфсизликни таъминлади. Ўйин 2:1 ҳисоби билан «Динамо» жамоасининг ғалабаси билан якунланди.
Эслатиб ўтамиз, Австралия пляжлари акула ҳужумлари сабабли ёпилди.