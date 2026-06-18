Ўтган йили Миллий жамғарма рекорд даражадаги инвестиция даромадини олди
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда мамлакатнинг олтин-валюта захиралари 42,8 фоизга ошди. Бу ҳақда Сенатнинг ялпи мажлисида Миллий банк раиси Тимур Сулейменов маълум қилди.
“Ўтган йилги беқарорликка қарамай, биз макроиқтисодий барқарорликни сақлаб қолдик. Иқтисодий ўсиш 6,5 фоизни ташкил этди. Инвестиция даромадлари ва олтин-валюта операциялари ҳисобига мамлакатнинг олтин-валюта захиралари 65,4 миллиард долларга ёки 42,8 фоизга ошди. Миллий жамғарма активлари 63,9 миллиард долларга ёки 5,1 миллиард долларга ошди ва рекорд даражадаги 8,7 миллиард долларга ёки 15,1 фоизга инвестиция даромади қайд этилди. Ягона жамғариб бориладиган пенсия жамғармаси активлари 12 фоизга ўсиб, 25,1 триллион тенгега етди. Миллий молия тизимига ишонч ортиб бормоқда”, — деди Тимур Сулейменов.
Унинг сўзларига кўра, долларлашув даражаси энг паст даражага яқин. У 21 фоизга пасайди. Тенге курси 3,7 фоизга мустаҳкамланди. Банк сектори активлари 70,8 триллион тенгега ёки 15 фоизга ошди. Банкларнинг ўз маблағлари 10,6 триллион тенгега ёки 19,2 фоизга ошди.
“Банкларнинг кредит портфелининг сифати юқори. Қабул қилинган эҳтиёт чоралари натижасида истеъмол кредитлари портфелининг ўсиши 2024 йилдаги 33,5 фоиздан ўтган йили 21 фоизгача секинлашди. Бизнес кредитлари портфели 18 фоизга ошди” , — деди Миллий банк раиси.