Ўтган йили 260 мингдан ортиқ қозоғистонлик қандли диабет диагностикасидан ўтди
ASTANА. Кazinform — Соғлиқни сақлаш тизимининг 2025 йилдаги устувор вазифаларидан бири қандли диабет билан оғриган беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш эди. Динамик мониторингнинг замонавий стандартларини жорий этиш туфайли давлат асосий диагностика тадқиқоти - гликозилланган гемоглобин даражасини аниқлашнинг энг юқори қамров кўрсаткичларига эришди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Гликозилланган гемоглобин қандли диабет мониторингининг "олтин стандарти" бўлиб, беморнинг аҳволини уч ойлик муддатда баҳолаш имконини беради.
2025 йил натижаларига кўра, 261,5 минг бемор ушбу юқори аниқликдаги тестдан ўтди. Бу II типдаги диабет билан рўйхатга олинган фуқароларнинг умумий сонининг ярмини ташкил этади — 49,9%.
Қамров ўтган йилга нисбатан 1,3 баравар ошди, бу давлатнинг қандли диабетнинг жиддий асоратларининг олдини олишга тизимли ёндашувини кўрсатади.
— Тадқиқотлар билан қамраб олишнинг кўпайиши консультатив-диагностика хизматларини (КДХ) оптималлаштириш орқали мумкин бўлди. Беморларнинг йўналишларини қайта кўриб чиқиш такрорий таҳлилларни бартараф этиш ва бўш ресурсларни самарадорлиги исботланган тадқиқотларга йўналтириш имконини берди, — деб ёзди вазирлик матбуот хизмати.
Ушбу чоралар ҳар бир бемор учун ногиронлик хавфини олдини оладиган назорат даражасини таъминлашга қаратилган. II типдаги қандли диабет билан оғриган барча беморларнинг тахминан 50 фоизини гликозилланган гемоглобин тестлари билан қамраб олиш аҳолининг умр кўриш давомийлигини узайтириш йўлидаги муҳим қадамдир.
2026 йилда профилактика дастури кенгайтирилади. Қон глюкозасининг кўтарилиши каби хавф омилларига эга фуқаролар Касалликларни бошқариш дастурига (КБД) киритила бошлайди. Бу предиабетни аниқлаш ва касалликнинг дастлабки босқичларида ривожланишининг олдини олади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда қандли диабет ижтимоий аҳамиятга эга касалликлар рўйхатидан чиқарилди.