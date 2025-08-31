US Open: Бублик тўртинчи босқичда дунёнинг 1-ракеткасига қарши ўйнайди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 24-ракеткаси Александр Бублик US Open турнирининг тўртинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи учинчи босқичда дунёнинг 14-ракеткаси бўлган америкалик Томми Пол билан тўқнаш келди.
Бублик биринчи сетдаги тай-брейкда маҳорат кўрсатди.
Пол иккинчи сетда ҳисобни ўзига оғдирди — 7:6 (7:4).
Учинчи сетда қозоғистонлик теннисчи брейк қилиб, ўз устунлигини сақлаб қолди — 6:3.
Тўртинчи сетда T. Пол тай-брейкда матонат кўрсатди — 7:6 (7:5).
Бешинчи, ҳал қилувчи сетда Бублик бўш келмади — 6:1.
3 соат 37 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Бублик 22 та эйс билан бирга 9 та брейк-пойнтдан 3 тасини фойдаланди. 10 та эйсни фойдаланган Пол 6 та брейк-пойнтдан фойдалана олмади.
Александр Бублик чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 1-ракеткаси италиялик Янник Синнер билан рақобатлашади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ US Open турнирида Елена Рибакина АҚШ чемпионини мағлуб этиб, тўртинчи босқичга йўл олганлиги ҳақида хабар берган эдик.