    11:25, 31 Август 2025 | GMT +5

    US Open: Бублик тўртинчи босқичда дунёнинг 1-ракеткасига қарши ўйнайди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 24-ракеткаси Александр Бублик US Open турнирининг тўртинчи босқичига йўл олди.

    бублик
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи учинчи босқичда дунёнинг 14-ракеткаси бўлган америкалик Томми Пол билан тўқнаш келди.

    Бублик биринчи сетдаги тай-брейкда маҳорат кўрсатди.

    Пол иккинчи сетда ҳисобни ўзига оғдирди — 7:6 (7:4).

    Учинчи сетда қозоғистонлик теннисчи брейк қилиб, ўз устунлигини сақлаб қолди — 6:3.

    Тўртинчи сетда T. Пол тай-брейкда матонат кўрсатди — 7:6 (7:5).

    Бешинчи, ҳал қилувчи сетда Бублик бўш келмади — 6:1.

    3 соат 37 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Бублик 22 та эйс билан бирга 9 та брейк-пойнтдан 3 тасини фойдаланди. 10 та эйсни фойдаланган Пол 6 та брейк-пойнтдан фойдалана олмади.

    Александр Бублик чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 1-ракеткаси италиялик Янник Синнер билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ US Open турнирида Елена Рибакина АҚШ чемпионини мағлуб этиб, тўртинчи босқичга йўл олганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
