    10:35, 30 Август 2025 | GMT +5

    US Open: Елена Рибакина АҚШ чемпионини мағлуб этиб, тўртинчи босқичга йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 10-ракеткаси Елена Рибакина US Open турнирининг тўртинчи босқичига йўл олди.

    Рибакина
    Фото: Sports.kz

    Учинчи босқичда қозоғистонлик теннисчи тўрт йил аввал 18 ёшида АҚШ чемпиони бўлган дунёнинг 36-ракеткаси Эмма Радукану билан тўқнаш келди.

    Рақиблар бунгача фақат бир марта тўқнаш келишган ва Рибакина ғалаба қозонган. Бу сафар Елена дарҳол 3:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. У навбатдаги брейкга эришди ва ўз геймида ғалаба қозонди - 6:1.

    Қозоғистонлик спортчи иккинчи сетни ҳам брейк билан бошлади - 2:0. Кейин эса ҳисобни 5:2 кўринишига келтирди. У матчга тўп узатганида ҳам имкониятни бой бермади - 6:2. Бир соатдан сал кўпроқ давом этган ўйинда Рибакина 2 та эйс билан бирга 9 та брейк-пойнтдан 4 тасини қайд этди. Радукану 2 та эйс билан чекланди.

    Елена Рибакина чорак финалга чиқиш учун жаҳоннинг 8-ракеткаси италиялик Жасмин Паолини ёки 60-ўринни эгаллаган чехиялик Маркета Вондроусова билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Александр Бублик US Open турнирининг учинчи босқичига йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.

