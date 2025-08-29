Александр Бублик US Open турнирининг учинчи босқичига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 24-ракеткаси Александр Бублик АҚШ очиқ чемпионатидаги иккинчи ғалабасини қўлга киритди.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи даврада дунё рейтингида 96-ўринни эгаллаб турган австралиялик Тристан Скулкейтни мағлуб этди.
Ҳар учала сет ҳам 6:3 ҳисобида якунланди.
Бир соату 45 дақиқа давом этган баҳсда Бублик 16 та эйс ва 6 та брейк-пойнтнинг 4 тасини фойдаланди. Скулкейт 5 та эйсни фойдаланди, лекин 4 та брейк-пойнтни фойдалана олмади.
Александр Бублик учинчи босқичда дунёнинг 14-ракеткасии америкалик Томми Пол ёки 41-ўриндаги португалиялик Нуно Борхесга қарши ўйнайди.
Турнирнинг эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларида соврин жамғармаси 90 миллион АҚШ долларига баҳоланган. Ўтган йили италиялик Янник Синнер АҚШ чемпионатида энг яхши натижани қайд этган эди.
2024 йилда биринчи даврада мағлуб бўлган А.Бублик ҳозирда ATP Live рейтингида 18-ўринга кўтарилди.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина “Катта дубулға” турнири икки карра ғолибини мағлуб этди.