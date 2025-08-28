OZ
    18:11, 28 Август 2025

    Елена Рибакина “Катта дубулға” турнири икки карра ғолибини мағлуб этди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина (WТА рейтингида 10-ўрин) US Open-2025 турниридаги иккинчи ғалабасини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Sports.kzга таяниб.

    рибакина
    Фото: Sports.kz

    Рибакина иккинчи босқичда иккита “Катта дубулға” ўсмирлар турнири (“Ролан Гаррос-2024” яккалик ва жуфтлик баҳсларида) ғолиби бўлган 18 ёшли чехиялик Тереза Валентова (92-ўрин) билан учрашди. Елена икки сетда – 6:3, 7:6 ҳисобида ғалаба қозонди ва мусобақанинг учинчи босқичига йўл олди.

    Таъкидлаш жоизки, US Open-2025 стартида Елена Рибакина америкалик теннисчи Жульетта Парехани (335-ўрин) - 6:3, 6:0 ҳисобида мағлуб этганди. Эслатиб ўтамиз, бу йил US Open ғолиби рекорд даражадаги 5 миллион доллар мукофот олади.

    Эслатиб ўтамиз, US Open турнирида Александр Бублик АҚШ чемпионини мағлуб этди.

    Теглар:
    Теннис Елена Рибакина Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
