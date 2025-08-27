US Open: Александр Бублик АҚШ чемпионини мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 24-ракеткаси Александр Бублик АҚШ очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи биринчи даврада 2014 йилги АҚШ чемпиони ва ҳозирда жаҳон рейтингида 62-ўринни эгаллаб турган хорватиялик Марин Чилич билан тўқнаш келди.
Биринчи сетда Бублик 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Иккинчи сетда эса тезлигини янада оширди – 6:1.
Учинчи сет ҳам А.Бублик фойдасига ҳал бўлди – 6:4.
Бир соату 50 дақиқа давом этган баҳсда Бублик 16 та эйс амалга оширди ва 9 та брейк-пойнтдан 4 тасини фойдаланди. Чилич 5 та эйс билан чекланган эди.
Александр Бублик учинчи босқичга йўл олиш учун дунё рейтингида 46-ўринни эгаллаб турган италиялик Лоренцо Сонего ёки 96-ўринни эгаллаб турган австралиялик Тристан Скулкейтга рақиб бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Юлия Путинцева АҚШ очиқ чемпионатини ғалаба билан бошлади.