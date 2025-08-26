OZ
    Юлия Путинцева АҚШ очиқ чемпионатини ғалаба билан бошлади

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг иккинчи рақамли теннисчиси, дунёнинг 55-ракеткаси Юлия Путинцева АҚШ очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига йўл олди.

    Билли Джин Кинг кубогы: Колумбиямен матчта Юлия Путинцева Қазақстанды алға шығарды
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи илк учрашувини дунё рейтингида 85-ўринни эгаллаб турган италиялик Элизабетта Кочареттога қарши ўтказди.

    Биринчи сетда италиялик спортчи 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди, бироқ Путинцева кэмбек қилди ва кетма-кет бешта ўйинда ғалаба қозонди – 6:4.

    Иккинчи сетда Юлия тай-брейкни муваффақиятли якунлади – 7:6 (7:4).

    Бир соат 56 дақиқа давом этган баҳсда Путинцева 10 та брейк-пойнтнинг ярмини фойдаланди. Кочаретто 3 та эйс ва 4 брейк (8 брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Юлия Путинцева учинчи босқичга йўл олиш учун дунёнинг 29-ракеткаси, россиялик Анна Калинская ёки 178-ўриндаги америкалик Клерви Нгунуэ билан тўқнаш келади.

