Юлия Путинцева АҚШ очиқ чемпионатини ғалаба билан бошлади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг иккинчи рақамли теннисчиси, дунёнинг 55-ракеткаси Юлия Путинцева АҚШ очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи илк учрашувини дунё рейтингида 85-ўринни эгаллаб турган италиялик Элизабетта Кочареттога қарши ўтказди.
Биринчи сетда италиялик спортчи 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди, бироқ Путинцева кэмбек қилди ва кетма-кет бешта ўйинда ғалаба қозонди – 6:4.
Иккинчи сетда Юлия тай-брейкни муваффақиятли якунлади – 7:6 (7:4).
Бир соат 56 дақиқа давом этган баҳсда Путинцева 10 та брейк-пойнтнинг ярмини фойдаланди. Кочаретто 3 та эйс ва 4 брейк (8 брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Юлия Путинцева учинчи босқичга йўл олиш учун дунёнинг 29-ракеткаси, россиялик Анна Калинская ёки 178-ўриндаги америкалик Клерви Нгунуэ билан тўқнаш келади.