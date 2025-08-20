US Open: Бейбит Жуқаев 3,5 соатлик ўйинда рақибидан устун келди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 192-ракеткаси Бейбит Жуқаев US Open саралаш турнирининг ярим финалига йўл олди.
Қозоғистонлик спортчи илк учрашувини жаҳон рейтингида ундан беш поғона пастда жойлашган америкалик Жек Пиннингтон-Жонсга қарши ўтказди.
Биринчи сетда америкалик теннисчи 6:3 ҳисобида устунлик қилди.
Иккинчи сетда эса Бейбитда тай-брейкда омад кулиб боқди – 7:6 (8:6).
Учинчи, жудақийин кечган сетда Пиннингтон-Жонс тай-брейкда 8:4 ҳисобида олдинга чиқиб олди ва кейин 3 та матчболдан фойдалана олмади. Бироқ Бейбит ўйинни ғалаба билан якунлади – 7:6 (14:12).
3 соат 35 дақиқа давом этган баҳсда Бейбит 15 та эйс ва 7 та брейк-пойнтдан 3 тасини қайд этди. Пиннингтон-Жонс 11 эйс ва 4 та брейк (11 брейк) билан ажралиб турди.
Бейбит Жуқаев саралаш турнири финали йўлланмаси учун яна бир америкалик, дунёнинг 143-ракеткаси Захари Свайда билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, Тимофей Скатов жаҳон рейтингида 115 поғонага кўтарилди.