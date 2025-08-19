Тимофей Скатов жаҳон рейтингида 115 поғонага кўтарилди
ASTANA. Kazinform — Профессионал теннисчилар уюшмаси (APT) ўзининг янгиланган рейтингини эълон қилди.
Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Александр Бублик 27-ўриндан 24-ўринга кўтарилган бўлса, Александр Шевченко 102-ўриндан 89-ўринга кўтарилди.
Бу сафар ўзига хос ютуқни Тимофей Скатов амалга оширди. Ўтган ҳафта Тоди (Италия) челленжер турнирида муваффақият қозонган қозоғистонлик теннисчи зудлик билан 115 поғонага кўтарилиб, 308-ўриндан 193-ўринга кўтарилди.
Бейбут Жуқаев ҳам 206-ўриндан 192-ўринга кўтарилиб, Қозоғистоннинг учинчи ракеткасига айланди.
Михаил Кукушкин 223-ўриндан 236-ўринга, Дмитрий Попко 217-ўриндан 239-ўринга тушиб кетган бўлса, Денис Евсеев 322-ўриндан 318-ўринга кўтарилди.
Хотин-қизлар ўртасида Цинциннатида (АҚШ) ўтказилган WТА 1000 турнирининг ярим финалига қадар етиб борган Елена Рибакина янгиланган рейтингда 10-ўринда қолди. Ушбу турнир чемпиони польшалик Ига Свитек 3-ўриндан 2-ўринга кўтарилди.
Яна бир қозоғистонлик Юлия Путинцева 46-дан 54-га, Жибек Қуламбаева 300-дан 318-га тушиб кетса, Зарина Дияс эса 252-дан 246-га кўтарилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакинанинг US OPEN турнирининг аралаш жуфтлик баҳсларидаги рақиби аниқлангани ҳақида хабар берган эдик.